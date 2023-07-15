الهند تتفق مع الإمارات على تسوية المعاملات التجارية بالروبية بدلا من الدولار

وقعت الهند اتفاقية مع الإمارات تسمح لها بتسوية المعاملات التجارية بالروبية بدلا من الدولار، مما يعزز جهود الهند لخفض تكاليف المعاملات عبر الاستغناء عن التحويلات بالعملة الأمريكية.

وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى الإمارات يوم السبت، اتفق البلدان أيضا على إنشاء رابط للدفع الفوري لتسهيل تحويل الأموال عبر الحدود.

وذكر بيان صادر عن بنك الاحتياطي الهندي أن الاتفاقيتين ستتيحان "معاملات ومدفوعات سلسة عبر الحدود، وتعززان المزيد من التعاون الاقتصادي"، علما أن الهند حاليا تدفع مقابل النفط الإماراتي بالدولار.

والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم وأعلن مصرفها المركزي خلال العام الماضي إطار عمل لتسوية التجارة العالمية بالروبية.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات 84.5 مليار دولار في السنة المالية من أبريل 2022 إلى مارس 2023.

ونقلت "رويترز" يوم الجمعة عن مسؤول مطلع على التفاصيل القول إن "الهند قد تنفذ أولى عمليات التسوية بالروبية مقابل النفط الإماراتي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)".

وقال بنك الاحتياطي الهندي إن البنكين المركزيين اتفقا على ربط واجهة المدفوعات الموحدة "يو.بي.آي" الهندية بمنصة المدفوعات الفورية "آي.بي.بي" الإماراتية وعادة ما تعمل مثل هذه الترتيبات وهي في اتجاه متزايد في آسيا، على خفض تكلفة التسوية.

وكان مودي قد وصل إلى أبوظبي يوم السبت في زيارة ليوم واحد والتقى مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

المصدر: "رويترز"