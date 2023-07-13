مصر تشق الصحراء بمشروع ضخم أطلقه السيسي عام 2021 (فيديو)

نشرت شركة المقاولون العرب المشهورة في مصر، فيديو لبدء التشغيل التجريبي وضخ المياه من محطة معالجة مياه الصرف الزراعي الدلتا الجديدة ضمن مشروع ضخم تنفذه مصر.

وأوضحت أن المياه بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميا، بمدينة الحمام ووصلت إلى ترعة الدلتا الجديدة، ضمن مشروع مستقبل مصر الزراعي.

وأطلق السيسي إشارة البدء في مشروع مصر القومي "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي ضمن المشروع العملاق الدلتا الجديدة لاستصلاح إجمالي مساحة 2,2 مليون فدان.

ويهدف المشروع لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتوفرة، خاصةً الأراضي الزراعية والمياه، ليكون المشروع قاطرة للتطور الزراعي في الدولة، من خلال تبني مفهوم الكيانات الزراعية العملاقة التي تتمتع بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيا العالمية في الري والزراعة.

ويركز المشروع على زراعة السلع الاستراتيجية اللازمة لتقليل فجوة الاستيراد، فضلا عن الاستفادة من المشروع بإدراج مختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بالنشاط الزراعي، لتحقيق قيمة مضافة لانتاجية المشروع، وإنشاء مجمع تصنيع زراعي متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من متطلبات الإنتاج، إلى جانب منظومة المعامل والصوامع والمبردات المطلوبة لعمل هذا المشروع العملاق.

المصدر: RT