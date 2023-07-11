التضخم يتسارع في ألمانيا

تسارع التضخم السنوي في ألمانيا في يونيو الماضي حسب قراءة نهائية إلى 6.4% من 6.1% تم تسجيلها في مايو، وفقا لبيان صدر عن المكتب الفدرالي الألماني للإحصاء.

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وجاءت نتيجة شهر يونيو الماضي متوافقة مع التقديرات الأولية، حيث ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا حسب التقديرات النهائية بنسبة 0.3%، وكانت الأسعار قد تراجعت في مايو بنسبة 0.1%.

وظلت أسعار المواد الغذائية المحرك الأكبر للتضخم، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 13.7%، أما أسعار الطاقة فقد صعدت بنسبة 3% على أساس سنوي.

المصدر: برايم