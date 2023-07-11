 
مباشر
عاجل
الشرطة الإسرائيلية تستقدم فرق الخيالة ووسائل فض التظاهرات بعد قيام المتظاهرين بإغلاق بعض الطرق

التضخم يتسارع في ألمانيا

مال وأعمال

التضخم يتسارع في ألمانيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vnwz

تسارع التضخم السنوي في ألمانيا في يونيو الماضي حسب قراءة نهائية إلى 6.4% من 6.1% تم تسجيلها في مايو، وفقا لبيان صدر عن المكتب الفدرالي الألماني للإحصاء.

إقرأ المزيد
خبيرة اقتصادية لـRT: روسيا تفوقت على ألمانيا رغم العقوبات
خبيرة اقتصادية لـRT: روسيا تفوقت على ألمانيا رغم العقوبات

وجاءت نتيجة شهر يونيو الماضي متوافقة مع التقديرات الأولية، حيث ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا حسب التقديرات النهائية بنسبة 0.3%، وكانت الأسعار قد تراجعت في مايو بنسبة 0.1%.

وظلت أسعار المواد الغذائية المحرك الأكبر للتضخم، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 13.7%، أما أسعار الطاقة فقد صعدت بنسبة 3% على أساس سنوي.

المصدر: برايم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا