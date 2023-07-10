مصر تعلن عن مشروع طاقوي ضخم في الصحراء الغربية

أطلقت مصر، اليوم الاثنين، مشروعا عملاقا لربط حقل ريفين للغاز في محافظة الإسكندية بمجمع الغازات في الصحراء الغربية (المصرية).

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وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، إن هناك أهمية لتعظيم الدور المصرى في صناعة الغاز الطبيعي، الذي توفرت له رؤية واضحة استندت للإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي، وفق ما جاء في بيان لوزارة البترول المصرية.

ولفت الوزير إلى نجاح مصر في بناء علاقات دولية وإقليمية متميزة، وتعاونها مع شركاء موثوقين لتنمية إنتاجها من الثروات الطبيعية وزيادته، فضلا عن حرص قطاع النفط باستمرار على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والمقومات اللازمة لنجاحها.

ويأتي ذلك خلال افتتاح التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط حقل ريفين للغاز في مصر، وهو أحد حقول منطقة امتياز شمال الإسكندرية، حيث تتولى شركة النفط البريطانية "بي بي" تطويره بمجمع الغازات بالصحراء الغربية، الذي تشغله الشركة المصرية للغازات الطبيعية (غاسكو) بالإسكندرية.

وقال وزير البترول المهندس، طارق الملا، إن صناعة النفط بما تملكه من تاريخ عريق ورؤية، تعمل دائما على تحقيق أعلى عائد اقتصادي من الموارد الطبيعية، مؤكدا أن مجمع غازات الصحراء الغربية يعتبر أحد الصروح النفطية المهمة التي تخدم احتياجات السوق المحلية ومجمعات البتروكيماويات من مشتقات الغاز الطبيعي.

وأضاف المهندس طارق الملا أن "استراتيجية تطوير وتحديث قطاع النفط، التي بدأت عام 2016، وضعت تصورا لتطوير وزيادة قدرات الكيانات الإنتاجية، لتواكب معدلات النمو وزيادة احتياجات الأسواق، ومن ثم فإننا اليوم شهدنا افتتاح مرحلة جديدة من مراحل زيادة إنتاج المصانع بمجمع الصحراء الغربية، وكذلك زيادة تأمين إمداداته".

واستمع الوزير إلى عرض توضيحي من رئيس شركة "غاسكو" المهندس ياسر صلاح، تضمن ما تحقق في مشروع ربط حقل ريفين للغاز في مصر بمجمع غازات الصحراء الغربية، والذي يعد مثالا واقعيا للإسراع بتنفيذ المشروعات النفطية اللازمة لزيادة وتأمين الإنتاج.

وتابع أن "ربط حقل ريفين للغاز جاء لتغذية المجمع من حقول البحر المتوسط، بخلاف التغذية الرئيسة للمجمع من غازات حقول الصحراء الغربية، مما يعمل على زيادة تأمين التغذية ويحقق الاستفادة الكاملة من الغازات الغنية بالمشتقات المُكتشفة في البحر المتوسط، تحقيقا لما تستهدفه استراتيجية الوزارة من تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي ومشتقاته".

ولفت رئيس غاسكو إلى أن شركته أنشأت خطا لنقل إنتاج حقل ريفين للغاز من منطقة رشيد إلى مجمع غازات الصحراء الغربية بطول 70 كيلومترا وقطر 30 بوصة، بالإضافة إلى مد وصلة بطول 5 كيلومترات وقطر 18 بوصة لنقل الغازات من الحقل إلى مصنع بوتاغاز العامرية.

المصدر: وكالات