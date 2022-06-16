الأرقام تتحدث.. مقارنة بين صادرات مصر وروسيا من الغاز إلى أوروبا

وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز إلى أوروبا، حيث ذكر وزير النفط المصري طارق الملا أن بلاده تصدر إلى أوروبا 500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

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وأوضح الملا أن بلاده تصدر 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا لأوروبا في فصل الصيف، فيما تتجاوز هذه الكمية المليار في فصل الشتاء.

صادرات روسيا من الغاز لأوروبا يوميا

ووفقا للإحصائيات، لن تستطيع مصر وحدها سد احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي التي تعتمد بنسبة 40% تقريبا على الغاز الروسي، حيث تصدر روسيا ما يقرب من 110 مليون متر مكعب عبر أوكرانيا يوميا "1 متر مكعب = 35.3147 قدم مكعب"، وحوالي 170 مليون متر مكعب في اليوم تدخل ألمانيا عبر "نورد ستريم".

ووفقا لبيان شركة "غازبروم" الروسية، فقد صدرت روسيا في عام 2021 "185.1 مليار متر مكعب" من الغاز إلى الخارج، حيث تستهلك دول ألمانيا وإيطاليا وتركيا الغاز الروسي بشكل كبير.

بشكل عام ، صدرت روسيا في عام 2021 حوالي 155 مليار متر مكعب إلى دول الاتحاد الأوروبي من الغاز، منها 140 مليار متر مكعب تمثل عمليات تسليم عبر خطوط الأنابيب، حيث بلغ متوسط ​​العرض الشهري في عام 2021 حوالي "11.6 مليار متر مكعب".

وبشكل تفصيلي، تورد روسيا الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر نورد ستريم (بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا)، وخط أنابيب الغاز يامال-أوروبا (33 مليار متر مكعب سنويا)، وعبر أوكرانيا يجب على روسيا في عام 2022 أن تزود ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب عبر هذا الطريق.

وبهذ الإحصائيات، لن تستطيع مصر بـ"500 مليون قدم متر مكعب" أو حتى مليار قدم متر مكعب يوميا سد احتياجات الدول الأوروبية من الغاز، بالإضافة إلى أن الغاز الروسي يصل إلى أوروبا بسرعة كبيرة عبر أنابيب الغاز.

المصدر: RT