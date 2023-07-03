الاتحاد الأوروبي: "مصر لا تطلب منا دعما ماديا صراحة"

قال مسؤول بمفوضية الاتحاد الأوروبي، إن مصر لا تطلب دعما ماديا مثل العديد من الدول الأخرى، بل تعمل على تبادل الخبرات التكنولوجية والمعلوماتية فيما يخص التقدم التكنولوجي.

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وأشار خلال زيارة وفد محدود من الصحفيين المصريين إلى مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل للتعرف على آليات عمل الاتحاد من الداخل، إلى أن الاتحاد يعمل على زيادة الاستثمارات وجذب المستثمرين إلى جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن المستثمرين في حاجة إلى التأكد من استقرار الوضع الاقتصادي المصري وأن الأسواق المصرية مفتوحة لهم، فضلا عن رؤية نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها مصر خلال الفترة الأخيرة.

كما أفاد المسؤول الأوروبي بأن مشروع حياة كريمة مشروع مصمم بطريقة جيدة للغاية، حيث إن الاتحاد الأوروبي يدعمه من خلال الهيئات والجهات الخاصة بالتنفيذ على أرض الواقع.

وذكر المصدر الأوروبي بأنه يتم تقديم دعم لمصر كونها أحد أكبر الدول المستقبلة للمهاجرين، وهو ما يقدره الجانب الأوروبي بشدة.

من جانبه، أشار سفير مصر في بروكسل، خلال لقائه مجموعة من الصحفيين على هامش زيارة نظمها الاتحاد الأوروبي لبلجيكا، إلى أن المنتدى الأوروبي لمكافحة الإرهاب، يعكس ثقة الاتحاد في مصر ومدى نجاحها في هذا الملف منذ 2016 وحتى الآن وهو محل تقدير للاتحاد، موضحا أن اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، يعكس عمق العلاقات.

المصدر: القاهرة 24