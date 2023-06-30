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السياحة الروسية تتأثر في مصر بسبب الاتحاد الأوروبي

مال وأعمال

السياحة الروسية تتأثر في مصر بسبب الاتحاد الأوروبي
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في الوقت الذي تلجأ فيه الدول الأوروبية لمصر لحل أزمة الغاز التي تعاني منها القارة العجوز، توجه هذه الدول نفسها للسياحة المصرية ضربة قاصمة بسبب روسيا.

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وأكد عضو غرفة المنشآت الفندقية فى البحر الأحمر رامي فايز في حديث لـRT، أن طول مدة سفر الرحلة القادمة من موسكو إلى الغردقة بسبب إغلاق الاتحاد الاوروبي المجال أمام الطيران الروسي قد تؤثر على أعداد السائحين الوافدين لمصر.

وأشار إلى أن الرحلة من موسكو إلى الغردقة أصبحت تستغرق ما يقرب من 7 ساعات بعدما كانت 3 ساعات ونصف.

وأوضح فايز أن السوق الألماني يأتي في مقدمة السائحين المتواجدين في البحر الأحمر، يليه السوق البولندي ثم التشكيي والإيطالي، والروسي، وشدد على أن الموسم السياحي الحالي يشهد ايجابية بشكل كبير، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من منتصف يوليو وأواخر أغسطس المقبلين سيكون تم تحقيق 100 % إشغالات في كافة فنادق البحر الأحمر، مشيدا في الوقت نفسه بالإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

المصدر: RT

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