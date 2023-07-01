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إيران في المرتبة الخامسة بين أعضاء أوبك من حيث عائدات النفط في 5 أشهر بـ2023

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إيران في المرتبة الخامسة بين أعضاء أوبك من حيث عائدات النفط في 5 أشهر بـ2023
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أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إيران جنت 19 مليار دولار من مبيعات النفط في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، وفق ما ذكرته وكالة "مهر" الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التابعة لوزارة الطاقة في هذا البلد أعلنت في تقريرها الجديد أن إجمالي العائدات النفطية لـ 13 دولة عضو في أوبك في 5 أشهر من العام الجاري بلغ 293 مليار دولار.

كما قدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إجمالي عائدات النفط لإيران في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنحو 19 مليار دولار، حيث ان هذا الرقم يعادل 6.5٪ من إجمالي دخل النفط لأوبك في هذه الفترة.

واحتلت إيران المرتبة الخامسة بين أعضاء أوبك من حيث عائدات النفط في 5 أشهر من عام 2023، وسجلت السعودية أعلى دخل نفطي خلال هذه الفترة بقيمة 101 مليار دولار، وجاء كل من العراق والإمارات بـ41 مليار دولار والكويت بـ 32 مليار دولار في المرتبة الثانية إلى الرابعة على التوالي.

والدخل النفطي لأعضاء أوبك الآخرين في هذه الفترة هو: الجزائر 12 مليار دولار، أنغولا 13 مليار دولار، الكونغو 3 مليارات دولار، غينيا الاستوائية 1 مليار دولار، الجابون 2 مليار دولار، ليبيا 12 مليار دولار، نيجيريا 12 مليار دولار، فنزويلا 4 مليار دولار.

إيران في المرتبة الخامسة بين أعضاء أوبك من حيث عائدات النفط في 5 أشهر بـ2023

المصدر: مهر

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