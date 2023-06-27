مسؤول إيراني يكشف عن خطوات جارية لتفعيل التعاون النفطي مع السعودية

كشف المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية بإيران محسن خجستة مهر عن آفاق التعاون بين إيران والسعودية بالمجال النفطي، مشيرا إلى البدء في الأعمال التمهيدية للتعاون الثنائي بهذا المجال.

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وقال المسؤول الإيراني، للصحفيين اليوم الثلاثاء: "تم استلام الخطط والموافقات اللازمة لزيادة الإنتاج والحفاظ على الطاقة الإنتاجية لجميع الحقول المشتركة بين إيران والمملكة العربية السعودية".

وأضاف :"في حقل فروزان النفطي المشترك بين إيران والمملكة العربية السعودية، تعمل شركات بتروبارس والمنشآت البحرية على جبهتين وقريبا سيتم الإعلان عن أنباء إيجابية بشأن زيادة إنتاج هذا الحقل وكذلك تم توقيع عقد إنشاء حقل غاز فرزاد ويجري حاليا إنشاء هذا الحقل من قبل شركة بتروبارس".

وتابع قائلا: "هناك استعدادات كاملة لبدء الحفر في حقل أرش النفطي المشترك وقد اعتمدنا موارد كبيرة لتنفيذ خطة تطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية وعندما تكون الظروف جاهزة، سنبدأ الحفر في حقل أرش".

المصدر: ارنا