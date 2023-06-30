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المركزي الفنزويلي يخسر آخر استئنافه أمام المحكمة البريطانية في قضية ذهب فنزويلا

مال وأعمال

المركزي الفنزويلي يخسر آخر استئنافه أمام المحكمة البريطانية في قضية ذهب فنزويلا
Legion-Media Imaginechina-Tuchong
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خسر البنك المركزي الفنزويلي استئنافه الأخير أمام المحكمة البريطانية في قضية استعادة الذهب الفنزويلي الموجود في بنك انجلترا، حيث ترفض سلطات بريطانيا تسليمه لحكومة نيكولاس مادورو.

وكان البنك المركزي الفنزويلي قد طعن في حكم قضائي بريطاني سابق، كان ينص على عدم اعتراف القضاء البريطاني ببعض قرارات المحكمة العليا الفنزويلية المتعلقة بالذهب الفنزويلي المجمد في بريطانيا، حيث تبلغ قيمته 1.95 مليار دولار.

وقال محامون يمثلون البنك المركزي الفنزويلي، إن القضية ستحال الآن إلى محكمة لندن العليا لتحدد الخطوات المقبلة بشأن الذهب.

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وكانت بريطانيا قد اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية، رئيس البرلمان السابق، خوان غوايدو، "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا في عام 2019، حيث رفضت تسليم الذهب لحكومة نيكولاس مادورو بناء على هذا الاعتراف، لكن ولاية غوايدو كرئيس البرلمان انتهت، ولم تعد بريطانيا تعتبره "رئيسا" لفنزويلا، فيما تسعى القيادة الجديدة للمعارضة الفنزويلية للحصول على الأصول الحكومية المجمدة.

وطالب البنك المركزي الفنزويلي السلطات البريطانية منذ 3 سنوات بإعادة الذهب المخزون في بنك انجلترا، إذ يشكل نحو 15% من الاحتياطيات الدولية الفنزويلية لتمويل الإجراءات الخاصة بمحاربة وباء فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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