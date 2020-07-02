قرار قضائي بريطاني لفائدة خوان غوايدو في قضية احتياطي الذهب الفنزويلي

استأنفت الحكومة الفنزويلية قرار قاض بريطاني اعتبر زعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسا بالوكالة" للبلاد، كونه يحول دون استعادة كاراكاس 31 طنا من الذهب مودعة في "بنك إنجلترا".

وكتب القاضي البريطاني نايجل تير في قراره الصادر بعد أسبوع من انتهاء جلسات استماع امتدت 4 أيام، أن "الحكومة البريطانية تعترف بغوايدو رئيسا دستوريا بالوكالة لفنزويلا" و"بموجب مبدأ +صوت واحد+ ينبغي أن تقبل المحكمة هذا الإعلان بلا لبس".

من جهته، أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنه "سيستأنف هذا القرار"، وقال محاميه ساروش زايوالا، إن "هذا الحكم يتجاهل بشكل كامل واقع الأوضاع على الأرض".

ورفض "بنك إنجلترا"، بشكل منهجي أن يعيد إلى كاراكاس جزءا من احتياطيها من الذهب المودع لديه، منذ اعتراف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بغوايدو رئيسا موقتا لفنزويلا في فبراير 2019.

وتقدمت فنزويلا بطلبات عدة لاستعادة ما يعادل مليار دولار من سبائك الذهب، بينما كتب خوان غوايدو مرتين إلى "بنك إنجلترا" ملتمسا رفض طلبات كراكاس.

المصدر: "فرانس 24 + أ ف ب"