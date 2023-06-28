مصر تتخذ خطوة جديدة لجذب مليارات الدولارات

أطلق قطاع البترول في مصر بوابة رقمية جديدة تسمى "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج"، لجذب المستثمرين للتنقيب عن البترول والغاز في مصر.

وتستهدف البوابة توفير جميع البيانات الجيولوجية المطلوبة من قبل المستثمرين الحاليين والمحتملين، والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز في مصر.

وفي ذات الإطار يتم العمل حالياً على تشجيع الاستثمارات في مجال التعدين، من خلال العمل الجاري لإطلاق منصة رقمية لمجال التعدين والثروة المعدنية في مصر على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وستحتوي بوابة التعدين على كل البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين؛ لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية في مصر والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات.

كما يعمل قطاع البترول على تطبيق نظم الحوكمة، من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لربط جميع شركات ومنشآت القطاع، من خلال إنشاء نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP، والذي يعمل على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات في شركات القطاع المختلفة، ويراعي التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز، بما يساعد في تطوير وتحسين الإجراءات وتداول البيانات والمعلومات إلكترونيا؛ لتحسين كفاءة أداء العمليات ودعم اتخاذ القرار، وتم بالفعل تطبيق نظام ERP في هيئة البترول وجميع الشركات القابضة، وجارِ ربط الشركات التابعة لهم.

كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع نظام تخطيط وتطوير مصافي التكرير وشركات التسويق التابعة للهيئة، وبدء التنفيذ في شركات التوزيع التابعة للهيئة، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع التحكم والرقابة على الزيت الخام والمنتجات البترولية، عن طريق إنشاء مركز تحكم رئيسي "SCADA" لخطوط الأنابيب، والذي يهدف إلى التحكم ومراقبة حركة تداول ونقل النفط الخام والمنتجات البترولية، فضلاً عن الانتهاء من مشروع المنصة الموحدة لأنظمة المعلومات الجغرافية GIS.

المصدر: RT