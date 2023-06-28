ملياردير روسي يرسم مستقبلا قاتما للدولار

أعرب رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، عن ثقته بأن العملة الأمريكية لن تحافظ على هيمنتها في التعاملات الدولية، وتوقع انخفاض حصة الدولار في 3 سنوات بنسبة 20% على الأقل.

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وقال الملياردير الروسي في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الأربعاء: "نشرت صحيفة فايننشال تايمز مقالا ممتازا يهدف لإقناع القارئ الساذج ومجموعة من المسؤولين الحكوميين وممثلي السلطات المالية حول العالم بأن لا شيء يهدد هيمنة الدولار".

وأضاف أن المقال يحاول إقناع القارئ بأنه لو شهدت العملة الأمريكية هزات في السنوات القادمة ستكون ضئيلة، حيث لن تتراجع حصة العملة الأمريكية في التعاملات الدولية واحتياطيات البنوك المركزية لدول العالم بواقع أكثر من 6%.

واستبعد رجل الأعمال الروسي أن يكون للعملة الأمريكية دور مهيمن في المستقبل، وقال إن "الدولار بالطبع لن يحتفظ بأي هيمنة وفي غضون ثلاث سنوات ستنخفض حصته بنسبة 20% على الأقل".

كما توقع ارتفاع حصة اليوان الصيني إلى 20%، وظهور نظام مالي متعدد العملات يشمل عملات جميع دول مجموعة العشرين.

المصدر: نوفوستي