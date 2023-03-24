رجل الأعمال الروسي ديريباسكا: "الفرس الأمريكي لن يتحمل"

أكد رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، في منشور في تطبيق "تلغرام" اليوم، أن النظام المالي الأمريكي لن يكون قادرا على الصمود أمام التحديات الحالية التي تواجهها الولايات المتحدة.

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وعن التحديات التي تواجهها أمريكا أشار إلى الوضع السياسي والاقتصادي الحالي، والعقوبات الخارجية، والأعمال العسكرية في العالم، وتريليونات الدولارات من الودائع المصرفية الأمريكية غير المضمونة، وقال إن "الفرس لن تتحمل".

وأوضح قائلا: "الوضع في أمريكا إشكالي للغاية. لقد كلفت العسكرة المتهورة والعقوبات ضد أي شخص والأعمال العسكرية المغامرة في جميع أنحاء العالم هذا البلد بالفعل ما يقرب من 33 تريليون دولار، ولن تتمكن الولايات المتحدة من طباعة المزيد من الدولارات مجانا، لذلك سيجادلون في الكونغرس حول كيفية رفع سقف الديون بهدوء".

وأضاف رجل الأعمال الروسي أن "هناك مشكلة الودائع غير المضمونة البالغة قيمتها نحو 17 تريليون دولار في البنوك الإقليمية، الفرس لن تتحمل (العبء)".

ولفت إلى أن قطاع الأعمال والمصارف الإقليمية تواجه مشاكل وتحديات كبيرة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة، وقال: "عندما نسمع عن مشاكل البنوك الإقليمية الأمريكية، التي تفلس واحدة تلو الأخرى، بعد أن رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة إلى 5%، وعن مشاكل قطاع الأعمال الأمريكي، الذي يستطيع تحمل منافسة الصين والمكسيك، كل ما يحدث هناك يصبح مألوفا بشكل مؤلم".

وتعيش الأسواق المالية العالمية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص اضطرابات في ظل مخاوف حول مستقبل القطاع المصرفي، ويأتي ذلك بعد انهيار بنكين مؤخرا في الولايات المتحدة وهما "وادي السيليكون" و"سيغنتشر"، أما في أوروبا فقد استحوذ بنك "يو بي إس" على منافسه الرئيسي "كريدي سويس" المتعثر في سويسرا.

المصدر: نوفوستي