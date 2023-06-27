خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين روسيا وإيران

صرح محافظ أذربايجان الشرقية عابدين خرم بأن المحافظة الإيرانية وجمهورية تتارستان الروسية وضعتا خارطة طريق لتعزيز التعاون بينهما.

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وقال المسؤول الإيراني، إنه خلال لقاء مع رئيس جمهورية تتارستان الروسية في مدينة قازان تم وضع الخارطة، وأكد وجود رغبة متبادلة لرفع مستوى التبادل بين الجانبين في شتى المجالات.

وأشار خرم في هذا اللقاء إلى الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية تتارستان إلى مدينة تبريز (مركز أذربايجان الشرقية) في العام الايراني المنصرم، والتي شكلت انطلاقة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، مضيفا أن اتفاقية التوأمة بين تبريز وقازان المبرمة في 2009 يمكنها أن توفر أرضية مناسبة للتعاون.

ولفت إلى دعم الحكومة الإيرانية الحالية لتطوير العلاقات بين المحافظة الإيرانية وجمهورية تتارستان، منوها إلى حضور عدد من أصحاب الصناعات والمنتجين وتجار المحافظة في الوفد المرافق له.

وأكد المسؤول الإيراني أن زيادة التعامل بين القطاعين الخاصين للجانبين سيوفر إمكانية أكبر للتعاون المشترك، وذكر أن الترابط الموجود بين المحافظة والجمهورية الروسية ضمن ممر الشحن الاستراتيجي "شمال – جنوب " سيؤدي إلى تنمية أكبر في العلاقات.

المصدر: ارنا