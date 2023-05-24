رئيسة المركزي الروسي تظهر بالحجاب في إيران (صورة)

وصلت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا اليوم إلى إيران، حيث بحثت مع نظيرها الإيراني محمد رضا فرزين تطوير التسويات الثنائية بالعملات الوطنية، وفقا لوسائل إعلام.

وبحسب متطلبات الجمهورية الإسلامية ارتدت المسؤولة الروسية الحجاب في خطوة تعكس التقدير والاحترام للمبادئ والقوانين في إيران.

وإلفيرا نابيولينا تتمتع بخبرة عريقة في المجالين المالي والمصرفي، وتشغل منصب رئيس المركزي الروسي منذ 24 يونيو 2013. وهي من عائلة تترية أي مسلمة، وولدت في أوفا في جمهورية باشكورستان الروسية، في 29 أكتوبر 1963 وكان والدها ساخيبزادا سيتزاداييفيتش سائقا، بينما كانت والدتها زليخة خاماتنوروفنا مديرة في أحد المصانع.

وفيما يلي صورة المسؤولة خلال محادثات تجريها في إيران:

وتهدف زيارة رئيسة المركزي الروسي إلى إيران لتعزيز العلاقات المصرفية والمالية وإطلاق قنوات اتصال بين المصارف الروسية والإيرانية بديلة لنظام "سويفت" (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك).

وقال مسؤول رفيع في البنك المركزي الإيراني، إنه سيتم إطلاق نظام اتصالات بين أعضاء اتحاد المقايضة الآسيوية بحلول الشهر المقبل بدلا عن "سويفت".

وأضاف المسؤول، أن "هذا النظام مخصص فقط لأعضاء اتحاد المقايضة الآسيوية للتواصل مع بعضهم البعض ويغطي جميع احتياجات الأعضاء 100 في المئة ويساهم في خفض تكاليف التعاملات بينهم".

المصدر: RT + تسنيم