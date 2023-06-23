ارتفاع صادرات تركيا 14.4% في شهر واحد
Globallookpress
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بلغت قيمة الصادرات التركية في مايو الماضي 21 مليارا و659 مليون دولار مسجلة زيادة بنسبة 14.4 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2022.
وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية التي صدرت الجمعة، سجلت الواردات زيادة بنسبة 15.5 بالمئة لتبلغ 34 مليار و186 مليون دولار.
وبلغ حجم عجز التجارة الخارجية في مايو 12 مليار و527 مليون دولار.
وبلغ حجم الصادرات التركية في أول خمسة أشهر من العام الجاري 102 مليار و467 مليون دولار والواردات 158 مليار و498 مليون دولار.
المصدر: الأناضول