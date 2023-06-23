ماذا حل ببورصة إسطنبول في ظل هبوط الليرة التركية؟

ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول في تعاملات اليوم الجمعة، في وقت تشهد فيه العملة التركية تراجعا تاريخيا بعد قرار البنك المركزي التركي رفع الفائدة.

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة اسطنبول الرئيسي Borsa Istanbul 100 Index بنسبة 2.37% إلى 5557.05 نقطة.

Bloomberg

وهوت العملة التركية اليوم وأمس، حيث سجلت أكثر من 25 ليرة للدولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العملة التركية.

وقرر البنك المركز التركي أمس الخميس رفع سعر الفائدة الأساس من 8.5% إلى 15%، وذلك لأول مرة منذ عامين. وجاء هذا القرار أقل بكثير من التوقعات، حيث توقع خبراء الاقتصاد رفع هذا المؤشر إلى 21%.

المصدر: RT + بلومبرغ