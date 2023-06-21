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تجاوز الـ30 ألف دولار.. عملة "البيتكوين" تحلق إلى أعلى سعر لها

مال وأعمال

تجاوز الـ30 ألف دولار.. عملة
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سجلت عملة الـ"بيتكوين"، في تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا بنحو 11.13%، لتسجل بذلك أعلى ارتفاع لها منذ الـ 26 من أبريل الماضي.

وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك"، بحلول الساعة 19:21 بتوقيت موسكو، ارتفعت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم بنسبة 11.13% لتصل إلى 30.17 ألف دولار، وكان أعلى ارتفاع في قيمة العملة الرقمية بتاريخ الـ 26 من أبريل الماضي حيث سلجت 30 ألف دولار.

وسجلت عملة البيتكوين في وقت سابق اليوم ارتفاعا ملحوظا بحو 8% لتسجل 28850.68 دولارا.

 

 

المصدر: غازيتا. رو

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