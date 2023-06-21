بعد التراجع الكبير.. إلى أين تتجه أسعار الذهب في مصر؟

توقع تجار الذهب في مصر عودة المعدن الأصفر الأسعار للارتفاع بشكل تدريجي مرة أخرى بالسوق المحلي، خاصة بعد التراجع الكبير لسعر الغرام خلال الأيام القليلة الماضية.

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وتراجع سعر غرام الذهب منذ بداية الأسبوع بقيمة 120 جنيها، منها 105 جنيهات في آخر 3 أيام فقط، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 بحلول منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 2150 جنيها مقابل 2270 جنيها في تعاملات مساء الجمعة.

وتوقع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، عودة الذهب بمصر للزيادة مرة أخرى "خاصة بعدما شهد مستويات تراجع كبيرة لم نرها منذ فترة".

وقال ميلاد لـ"مصراوي"، إنه لا يمكن توقع مستويات محددة لسعر الغرام في حال زيادته خلال الفترة المقبلة، بينما توقع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، الزيادة التدريجية لسعر غرام الذهب إلى مستوى قرب 2500 جنيه مرة أخرى.

وعن حركة البيع والشراء، ذكر ميلاد أن التجار ينتظرون خلال الأيام المقبلة زيادة حركة الإقبال على شراء الذهب بعد الهبوط الكبير في السعر.

وبحسب إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، فإن التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي طمأن خلالها المواطنين حول مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، أعادت الاستقرار لأسواق الذهب مرة أخرى، وأدت إلى عودة الطلب لمعدلاته الطبيعية، ورواج في حركة بيع المشغولات وعودة المصانع للعمل من جديد.

وأشار واصف في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن انخفاض الذهب مرة أخرى بالأسواق، وهدوء تقلبات الأسعار أدى إلى انتعاشة بيع المشغولات الذهبية وعودة دوران حركة البيع بمحلات الصاغة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى.

المصدر: مصراوي