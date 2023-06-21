ميشوستين خلال اجتماع مع آل ثاني: التعاون بين روسيا وقطر يساهم في استقرار سوق الغاز العالمية

صرح رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، بأن التعاون بين روسيا وقطر يساهم في تحقيق الاستقرار في سوق الغاز العالمية.

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وجاء تصريح ميشوستين خلال محادثات عقدت اليوم في موسكو، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي وصل في زيارة رسمية إلى روسيا، سيلتقي خلالها مع القيادة الروسية.

وقال ميسوتشين: "في قطاع الطاقة وطدت روسيا وقطر شراكة استراتيجية طويلة الأمد، كما أن جهاز قطر للاستثمار يعتبر أكبر مساهم في شركة النفط الروسية "روس نفط". نتعاون سويا في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يقع مقره في العاصمة القطرية الدوحة".

وأضاف رئيس الحكومة الروسية: "يوفر تنسيق الإجراءات في سوق الغاز العالمية توازنا بين العرض والطلب بمستوى يناسب كلا المنتجين، وبالتالي مستهلكي الوقود الأزرق".

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء القطري يوم غد الخميس، وفقا لما أعلنه الكرملين اليوم.

المصدر: نوفوستي