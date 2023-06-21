البنك الدولي يكشف عن الأموال التي دفعها لمصر في 2023

قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، إن البنك قدم نحو 900 مليون دولار لمصر حتى الآن في عام 2023.

إقرأ المزيد

وقال بلحاج إن مصر لا يزال لديها طريق طويل للوصول لنتائج أكثر إيجابية.

ووافق البنك الدولي في شهر مارس على إطار شراكة جديدة مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 تحصل مصر من خلاله على تمويل بقيمة 7 مليارات دولار، بعد مشاورات مع وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط.

كما خفض البنك الدولي توقعاته خلال شهر أبريل لنمو الناتج الإجمالي المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4% من 4.8%، في تقريره الصادر بأكتوبر الماضي.

ووفقا لتقرير آخر المستجدات الاقتصادية الصادر عن البنك الخميس الماضي، توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري مقارنة بنمو 6.6% خلال العام المالي الماضي.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت يوم 14 مارس، نموا متوقعا للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بنسبة 4.2%، وهو أعلى من آخر تقديرات أعلنها صندوق النقد لنمو الاقتصاد في مصر والتي تصل إلى 4%.

المصدر: RT