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انخفاض أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لكلمة باول

مال وأعمال

انخفاض أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لكلمة باول
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب الأسواق لتصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول في مجلس النواب الأمريكي.

وبحلول الساعة 10:29 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.08% إلى 1946.40 دولار للأونصة.

فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.10% إلى 1934.40 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية، بنسبة طفيفة 0.2% إلى 102.56 نقطة.    

المصدر: RT + بلومبرغ

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