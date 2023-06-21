انخفاض أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لكلمة باول

انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب الأسواق لتصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول في مجلس النواب الأمريكي.

وبحلول الساعة 10:29 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.08% إلى 1946.40 دولار للأونصة.

فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.10% إلى 1934.40 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية، بنسبة طفيفة 0.2% إلى 102.56 نقطة.

المصدر: RT + بلومبرغ