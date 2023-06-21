بعد يومين من التراجع.. برميل "برنت" يصعد ويتجاوز مستوى 76 دولارا

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد يومين من التراجع، وسط ترقب الأسواق لخطاب رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول في مجلس النواب الأمريكي يوم غد الخميس.

وبحلول الساعة 08:06 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.5% إلى 76.25 دولار للبرميل، ويوم أمس انخفضت عقود الخام بنسبة 0.3% إلى 75.9 دولار للبرميل.

في حين صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.6% إلى 71.59 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداولات.

المصدر: إنترفاكس