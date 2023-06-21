مع ثبات التضخم.. بنك إنجلترا يستعد لرفع أسعار الفائدة

بقي معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة دون تغيير في مايو عند 8.7٪، مما زاد من الضغط على بنك إنجلترا لزيادة تكلفة الاقتراض، ورفع أسعار الفائدة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم السنوي كما يقاس بمؤشر أسعار المستهلك ظل ثابتا من نفس المستوى في أبريل، مما عكس شهرين من المكاسب حيث زاد ارتفاع تكاليف المعيشة من الضغط على الأسر، بينما توقع الاقتصاديون انخفاض المعدل إلى 8.4٪.

وتستعد الأسواق المالية لرفع أسعار الفائدة من المستوى الحالي البالغ 4.5٪ استجابة للتضخم المرتفع، حيث تصارع المملكة المتحدة مع أعلى المستويات في مجموعة الدول السبع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة لضغوط متزايدة للتدخل لمساعدة ملايين الأسر التي تواجه "قنبلة زمنية موقوتة" من مدفوعات الرهن العقاري المرتفعة قبل الانتخابات المقبلة.

المصدر: "الغارديان"