مصر تنشر صورا لتطورات مشروع العريش بعد إعلانها عن "خط التجارة العربي"

نشرت وزارة النقل المصرية مجموعة صور عن تطورات إعادة تأهيل خط السكك الحديدية الرابط بين العريش وبئر العبد والقنطرة في الإسماعلية.

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ويأتي نشر وزارة النقل المصرية لهذه الصور بعد أيام قليلة من إعلان وزيرها، كامل الوزير، العمل على تدشين "خط التجارة العربي" الذي سيسهل حركة التجارة بين مصر والأردن والعراق.

وتحدث أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة بني سويف في مصر عبدالله أبوخضرة في تصريحات لـRT، أن: "مصر قامت بعملية ربط بين ميناء السخنة، وهي نقطة أبعد على البحر الأحمر بالإسكندرية وأبعد على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن قرب نقطة الإسكندرية من الأسواق الأوروبية قضى تماما على المشروع الإسرائيلي بشكل كبير، لأن المسافة أفضل سواء على البحر الأحمر أو المتوسط".

وأوضح أبو خضرة: "تعمل مصر على تطوير خط سكك حديدية جديد يربط بين العريش وطابا وشرق بورسعيد، مما سيساعد في تسهيل عمليات نقل البضائع، حيث أن المرحلة الأولى ستكون من شرق بورسعيد لخدمة المنطقة الصناعية ثم يتم الوصول إلى بئر العبد ثم العريش، ومن العريش سيكون هناك خط سكك حديد إلى رفح ثم خط آخر إلى طابا. ومن المخطط أن يتم تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات، منها سنتان للعمل في شرق بورسعيد وبئر العبد، وثلاث سنوات للعمل في امتداد العريش وطابا".

وتابع المتحدث: "كما تم إنشاء كوبري الفردان الجديد على قناة السويس الجديدة، وتم تطوير الكوبري القديم بتكلفة 102 مليون دولار، التي دفعت بالكامل قبل ارتفاع الدولار. وهناك شركة مصرية وطنية حاليا تنفذ سكك حديد الفردان والقنطرة وبالوظة وشرق بورسعيد، ثم بئر العبد، وسوف يتم الوصول إلى العريش في مرحلة لاحقة، حيث أن الدولة الآن في اللمسات الأخيرة لتطوير سكك حديد كوبري الفردان الذي كان يعبر قناة السويس القديمة، التي قطعت بعد حفر قناة السويس الجديدة".

وأوضح أن هذا المشروع سوف يوجه ضربة قوية لمشروع القطار الإسرائيلي السريع، الذي يستهدف ربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر ميناء إيلات، الذي كان يعد منافسا قويا لمشروعات الدول المجاورة، حيث سينتقل من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دول أخرى حتى الوصول إلى إسرائيل.

المصدر: RT