في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. عملاق الشحن الروسي يكشف عن خططه المستقبلية

كشف المدير التنفيذي لـ"فيسكو إنترناشينول ترانسبورت" (FESCO) غيرمان ماسلوف عن خطط الشركة المستقبلية فيما يتعلق بإطلاق مسارات شحن جديدة وذلك في ظل العراقيل الغربية للصادرات الروسية.

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وقال المسؤول، الذي يدير أكبر شركة شحن بحرية في روسيا، في حديث لـRT على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن FESCO هي شركة بحرية ضخمة في روسيا، فهي تمتلك 33 سفينة. ويعتبر ميناء فلاديفوستوك الأضخم من حيث قدرة استيعابه للحاويات في الاتحاد الروسي وهو أيضا ملك للشركة، والشركة تعتبر تقليديا الأقوى في منطقة المحيط الهادئ الآسيوية، فلدينا مكاتبنا الخاصة في كوريا واليابان والصين.

وأضاف: "منذ فترة قصيرة افتتحنا الخط الذي يصل فيتنام مع فلاديفوستوك، ونحن نتطور بشكل نشط في حوض البحر الأسود ونقل البضائع من الهند إلى روسيا وبالعكس، على سبيل المثال نحن في العام الماضي وبداية هذا العام حصلنا على 4 سفن جديدة بسعة 2500 حاوية بضائع وهذه تكافئ 20 قدم مربع وقد أدرجنا جزءا منها في الخدمة لتوسيع المسار بين الصين وسان بطرسبورغ مع الدخول إلى الموانئ الهندية، ولدينا الآن سفينتان قد دخلتا إلى ميناء موندرا، كما نقدم الخدمة بين موندرا وسان بطرسبورغ.

وتابع قائلا إن "الخطوة التالية تكمن في توسيع الشبكة لتشمل الخدمات بين موندرا ونوفاشيفا وميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، بهذا الشكل تكون شركتنا موجودة في كل الأحواض وكل المنافذ البحرية في روسيا وهي الشرق الأقصى والبحر الأسود والشمال الغربي ممثلة بميناء سان بطرسبورغ".

وفيما يخص التعاون مع بين FESCO والعملاق الإماراتي DP World، قال ماسلوف: "نتعاون مع شركة DP World منذ عدة سنوات في عدد من المشاريع في روسيا وخارجها، وندرس بشكل جدي استخدام محطات شركة DP World كونها أكبر شركة بالعالم من حيث امتلاك البنية التحتية لمحطات الحاويات في كل أنحاء العالم، ونحن نعمل معا ليس في فقط بمحطات الحاويات وإنما أيضا بالنقل البحري، حيث إننا نستخدم خدمات شركة DP World في نقل البضائع بمنطقة جنوب شرق آسيا بين فيتنام والهند والدول الأخرى.

وعن قدرة ميناء فلاديفوستوك على استيعاب زيادة تدفق البضائع والسلع بين روسيا ودول آسيا بعد فرض العقوبات على موسكو، قالت المديرة التجارية لميناء فلاديفاستوك للتجارة البحرية (FESCO) يلينا كازارينا، إن الميناء يدخل في مجموعة النقل FESCO ويعتبر الأضخم من حيث تداول البضائع في روسيا، ونحن نحافظ على المركز الأول للسنة الرابعة على التوالي".

وأضافت أن "الميناء في العام الماضي واجه صعوبة، حيث جرت إعادة تشكيل طرق نقل البضائع، فأغلبيتها أصبحت تمر عبر منطقة فلاديفوستوك، في العام الماضي وفي ذروة الموسم كان يوجد في المستودعات أكثر من 30000 حاوية بضائع، المستودع العادي كان يحتوي في المتوسط على 25000 حاوية، وفي الوقت الحالي تمكنا أن نتعامل مع هذا الكم الضخم من البضائع، بشكل عام لدينا الآن في المستودعات 22000 حاوية بضائع، بالإضافة إلى أن هذا الوضع الجديد قد فتح لنا إمكانيات جديدة".

وعن خطط توسيع ميناء فلاديفوستوك، أفادت المسؤولة بأنه "في العام 2021 وضعت شركتنا استراتيجية لتطويره، وفي إطار هذه الاستراتيجية، لدينا مخطط لزيادة 20% في المساحات المخصصة لحاويات البضائع، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد المعدات، كما أننا نخطط خلال 5 سنوات لشراء أكثر من 170 وحدة تقنية ومعدات بما في ذلك الرافعات".

المصدر: RT