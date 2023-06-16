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بيسكوف: مهتمون بتعزيز التعاون مع الإمارات

مال وأعمال

بيسكوف: مهتمون بتعزيز التعاون مع الإمارات
Sputnik
جناح الإمارات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اهتمام روسيا بالتعاون متبادل المنفعة مع الإمارات العربية المتحدة.

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جناح متميز للإمارات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (صور + فيديو)
جناح متميز للإمارات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (صور + فيديو)

وقال بيسكوف في حديث لـ"القناة الأولى" الروسية: "هناك رغبة مشتركة مطلقة في مواصلة التعاون التجاري والاقتصادي مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى"، مضيفا أن "التعاون مستمر ولا يمكن أن يشهد فراغات".

أصبح وفد الإمارات أحد أكثر الوفود تمثيلا في منتدى سان بطرسورغ الاقتصادي الدولي هذا العام.

وتشارك الإمارات في نسخة 2023 من منتدى بطرسبورغ بصفة ضيف شرف، ما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وأبو ظبي.

المصدر: "نوفوستي"

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