بيسكوف: مهتمون بتعزيز التعاون مع الإمارات
Sputnik
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أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اهتمام روسيا بالتعاون متبادل المنفعة مع الإمارات العربية المتحدة.
وقال بيسكوف في حديث لـ"القناة الأولى" الروسية: "هناك رغبة مشتركة مطلقة في مواصلة التعاون التجاري والاقتصادي مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى"، مضيفا أن "التعاون مستمر ولا يمكن أن يشهد فراغات".
أصبح وفد الإمارات أحد أكثر الوفود تمثيلا في منتدى سان بطرسورغ الاقتصادي الدولي هذا العام.
وتشارك الإمارات في نسخة 2023 من منتدى بطرسبورغ بصفة ضيف شرف، ما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وأبو ظبي.
المصدر: "نوفوستي"