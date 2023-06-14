جناح متميز للإمارات في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (صور + فيديو)

تشارك الإمارات في نسخة 2023 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بصفة ضيف شرف، ما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وأبو ظبي.

ونظمت الإمارات جناحا كبيرا في الحدث، وتشارك أبو ظبي بوفد يضم وزراء ومسؤولين وقادة شركات، ويتوقع أن يساهم الحدث في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وسيركز الحدث الدولي على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، وينعقد المنتدى وجها لوجه مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

ومشاركة الإمارات هذا العام تأتي بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى للعام 2022، وقطر في العام 2021. وفي العام 2022، شهد المنتدى إبرام صفقات وعقود بحوالي 5.6 تريليون روبل (105 مليارات دولار)، حيث تم التوقيع على 691 اتفاقية.

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المصدر: RT