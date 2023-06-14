السيسي يتحدث عن مبادرة تخطى الإنفاق عليها 350 مليار جنيه في أول مرحلة

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حجم الإنفاق على مبادرة حياة كريمة، والتي أطلقها لمساعدة الشعب المصري وبعض الأسر.

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وقال الرئيس المصري: "شوفوا الكلام ده بقولوا ديما وقلته من بدري أوي.. قلت إن إحنا ماحدش يقدر يعمل حاجة لوحده.. لا حكومة ولا رئيس ولا مؤسسات لكن نقدر مع بعض.. وأنا قلت الكلام ده.. قلت إن إحنا التحديات الموجودة جوه مصر كتير وزي ما شفتوا لما بدأنا في حياة كريمة الرقم كان في البداية 200 و250 مليار.. والموضوع دلوقتي وصل لـ350 مليار دلوقتي للمرحلة الأولى وقلنا المرحلتين التانيين هيكملوا أكتر من تريليون جنيه يعني ألف مليار".

وأضاف في كلمة ألقاها أمام قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، ضمن فعاليات افتتاح عدد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، اليوم الأربعاء: "قالوا التكلفة دي كتير.. قلتلهم محدش بيجيب حاجة (من عنده).. كله بلدنا".

وأوضح الرئيس السيسي، أن العمل المشترك بين المواطنين والدولة كفيل بمواجهة التحديات.

متابعا: "كلنا أسر بسيطة.. لما حد بيدخل في موضوع معين بنتكاتف معاه.. زي بنت بتتجوز أو أسرة عندها أزمة مع حد.. لما تتكاتفوا المشكلة بتتحل.. لكن لو سابوه لوحده ممكن متتحلش".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية