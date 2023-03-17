السيسي يطلق أكبر مبادرة في تاريخ مصر

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة "كتف في كتف"، والتي تهدف لمشاركة مؤسسات العمل الأهلي في عملية التنمية.

وقال الرئيس المصري خلال مشاركته في المبادرة فور وصوله ستاد القاهرة: "أنا مش عارف أشكركم كلكم إزاي، شايف قدام مني شباب وشابات وأعمار مختلفة، حتى لسة كان فيه متطوع صغير بيقولي إحنا موجودين، وعايز أقولكم حاجة مهمة، المصريين كلهم باختلاف طبقاتهم شايفهم هنا، شايف قدام مني شريحة من كل المجتمع المصري من رجال الأعمال والقطاع الخاص والدولة، والدنيا كلها بتقوم بدور جميل جدا في وقت صعب".

إقرأ المزيد

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: "النهاردة كان لازم آجي أشكر وأقدر كل اللي بتعملوه وهتعملوه، أن إحنا نساهم في تخفيف الأزمة الكبيرة اللي بتمر بيها الدنيا ومصر من غلاء الأسعار، ونكون موجودين ونلف على البيوت ونخفف على الناس الأسعار من خلال الـ5 ملايين كارتونة، بالإضافة أن فيه ناس كتير بتعمل كدة، وأنا على علم بحاجات كتير بتتعمل الهدف منها أن الناس في مصر في الأيام الكريمة دي تعيش حياة كريمة".

وتابع رئيس الجمهورية: "أشكركم، وتقديري للجميع وكلامي للجميع ودعواتي ليكن بالخير والسلام، من الحاجات الجميلة جدا إدخال السرور والبهجة على الناس وأتصور باللي إحنا بنعمله دة وبوجودكم بصرف النظر بتقدم إيه بس كفاية إنك بتخبط على بيته وبتقوله أنا شايفك وحاسس بيك.. فأنا بشكركم جميعا وبقولكم كل سنة وأنتم طيبين".

المصدر: مصراوي