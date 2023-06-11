كيف توزع السعودية استثماراتها بين الشرق والغرب؟ وزير الطاقة يوضح (فيديو)

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، كيف توزع المملكة استثماراتها بين الشرق والغرب.





وخلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني بالرياض، أوضح الأمير عبد العزيز قائلا: "الأمر ليس إناء نقوم بتقسيمه وتوزيعه بين الدول، نحن نذهب حيث توجد الفرص، ونذهب لتكوين شراكات مع شركاء راغبين في الاستثمار معنا هنا أيضا".

وأضاف ابن سلمان : "لا يوجد شيء سياسي أو استراتيجي في الأمر، ولكنني أعتقد أننا نشارك مع الجميع من الآخرين..لذلك لدينا طموحات كبيرة في تصدير الكثير من الأشياء مثل الطاقة الخضراء والهيدروجين إلى أوروبا..نحن دولة منفتحة، ونعمل مع الكثير من الدول بما فيها الولايات المتحدة والصين وكوريا ونأمل أن نصدر الكهرباء إلى الهند، ونعمل مع العديد من الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية".





المصدر: "العربية"