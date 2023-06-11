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وزير الطاقة السعودي يجيب عن سؤال يتلقاه دائما بخصوص سوق النفط .. فما هو؟(فيديو)

مال وأعمال

وزير الطاقة السعودي يجيب عن سؤال يتلقاه دائما بخصوص سوق النفط .. فما هو؟(فيديو)
AFP
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رد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأحد خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني بالرياض، على سؤال يتلقاه دائما بخصوص سوق النفط.

وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أنه يتلقى سؤالا دائما من الناس حول ماذا سيحدث للسوق غدا، ليرد قائلا: "معذرة ولكن وزير الطاقة في السعودية ليس لديه إجابة..ليس لديه الكرة السحرية ولا أؤمن بها..وفي العالم الحقيقي لا يوجد كرة سحرية".

وأضاف بن سلمان: "هنالك شيئا يجب أن نقوم به..وهو أن نكون متنبهين ويقظين لأسواق النفط، أعرف أني لا أسعد الكثير من الناس بحديثي..أنا مهتم أكثر بالتحدث مع زملائي في "أوبك بلس" بالعمل كمشرعين".

المصدر: "الإخبارية"

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