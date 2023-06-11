لماذا السعودية مهتمة بتطوير علاقاتها بالصين؟ وزير الطاقة يجيب (فيديو)

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأحد، سبب اهتمام المملكة بتطوير علاقاتها بالصين.

وخلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني بالرياض، أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان قائلا: "الأمر بسيط جدا..عندما يتعلق الأمر بالنفط، فالطلب على النفط في الصين مازال يتزايد، لذلك علينا أن نحصل على جزء من هذا الطلب".

وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان: "كذلك نريد أن نستثمر في الصين، لأن لدينا برنامجا طموحا لذلك الأمر، وربما الطرف الأكثر أهمية هي الاستثمارات الصينية..نقوم بكلا الأمرين..الاستثمار في الصين والاستثمار هنا".

وأكمل وزير الطاقة: "فنحن كنا نقوم بالأمر هنا أصلا..وسنقوم ببناء المزيد من مصافي تحويل النفط الخام إلى صناعات كيميائية..ليس فقط بأرامكو، هنالك أرامكو وسابك وغيرها".

لماذا المملكة مهتمة في تطوير علاقاتها مع الصين؟



وزير الطاقة يجيب في #مؤتمر_الأعمال_العربي_الصيني#الإخباريةpic.twitter.com/0l5Pny1nVF — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 11, 2023

المصدر: "الإخبارية"