المركزي الروسي يكشف عن خطته لخفض التضخم

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، عزم المنظم الروسي إعادة التضخم في البلاد إلى مستوى 4% في العام 2024.

إقرأ المزيد

وقالت نابيولينا، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عقب اجتماع مجلس إدارة المركزي الروسي حول السياسة النقدية "نؤكد من جديد عزمنا العمل على إعادة التضخم إلى الهدف في العام المقبل والحفاظ على المؤشر عند المستوى المستهدف في المستقبل. وستكون هناك حاجة إلى زيادة سعر الفائدة الرئيسي في المستقبل من أجل السيطرة على التضخم".

وأشارت رئيسة البنك المركزي الروسي أن المنظم الروسي يستهدف التضخم عند مستوى 4% في العام 2024.

وقرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي عند 7.5% سنويا، وجاء القرار مطابقا لتوقعات معظم الخبراء.

وأعطى المركزي الروسي في بيانه مؤشرات قوية حول احتمال رفع سعر الفائدة خلال الاجتماعات القادمة وذلك بهدف تحقيق استقرار في مؤشر التضخم السنوي عند مستوى 4% في العام 2024 وما بعده.

وبحسب بيانات وزارة التنمية الاقتصادية، فقد تسارع التضخم السنوي في روسيا إلى 2.41% في 29 مايو الماضي وإلى 2.68% بحلول 5 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي