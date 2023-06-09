وزير الطاقة السعودي: الربط الكهربائي مع العراق يعزز أمن الشبكات ويحقق فوائد اقتصادية

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم الخميس، أن الربط الكهربائي بين المملكة والعراق سيدعم الشبكة الكهربائية العراقية.

وخلال حفل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع العراق، أشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق كان حلما وأصبح واقعا يعزز أمن الطاقة، وأن المبادرة كانت من جانب المملكة.

وأضاف ابن سلمان: "الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الشبكات بين دولنا، وهو جزء من المشاريع التي ستنفذ بيننا وسيحقق فوائد اقتصادية ملموسة".

وأردف: "ما يربطنا بالعراق ليس أنابيب أو خطوط كهرباء، بل هي أوردة وعروق، وما يجمعنا أكبر وأشمل".

المصدر: "عكاظ"