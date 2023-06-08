الاقتصاد السعودي يحقق نتائج إيجابية للربع الثامن على التوالي

نما الناتج المحلي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 3.8 % خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

إقرأ المزيد

وبحسب تقرير لصحيفة "الاقتصادية"، يعد النمو المسجل في الربع الأول 2023 ثامن نمو فصلي (منذ الربع الأول 2021) بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة كورونا.

ويأتي ذلك على الرغم من أن هذا النمو هو الأقل منذ الربع الثاني 2021، عندما نما بنسبة 3.1%.

ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، وغير النفطي "يشمل القطاعين الخاص والحكومي".

وارتفع الناتج المحلي للقطاع النفطي بمعدل 1.4% نتيجة النمو الطفيف في إنتاج النفط، وهو الأقل منذ الربع الثاني 2021 عندما انكمش ليصل إلى 7%.

في حين قاد القطاع غير النفطي النمو الاقتصادي بعد وصوله إلى 5.4 %، مواصلا نموه للربع التاسع على التوالي (منذ الانكماش 1 % في الربع الرابع 2020).

المصدر: الاقتصادية