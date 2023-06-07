كيف سيكون أداء الاقتصاد الروسي في 2023 و2024؟

حسنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في تقريرها لشهر يونيو الجاري، توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي للعامين 2023 و2024.

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وتتوقع المنظمة الآن تراجع الاقتصاد الروسي في العام 2023 بنسبة 1.5% بعد أن كانت تتوقع تراجعه سابقا بنسبة 2.5%.

وبالنسبة للعام 2024 تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاضا بنسبة 0.4% بدلا من 0.5% كانت توقعتها في السابق.

وأمس كشف البنك الدولي عن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعامين 2023 و2024، ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الروسي العام المقبل بنسبة 1.2% بعد تراجع بنسبة 0.2% في العام الجاري.

ووفقا لتقرير المنظمة الدولية عن الآفاق الاقتصادية العالمية، فإنه من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بالقيمة الحقيقية في 2023 بنسبة 0.2%، وفي 2024 نموا بنسبة 1.2%.

المصدر: نوفوستي