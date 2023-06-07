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بيانات صينية تؤثر سلبيا على أسعار النفط

مال وأعمال

بيانات صينية تؤثر سلبيا على أسعار النفط
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات أظهرت تراجع صادرات الصين ما أثار المخاوف حول الطلب العالمي على الذهب الأسود.

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وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.87% إلى 71.52 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.77% إلى 76.12 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاء التراجع بعد بيانات أظهرت انخفاض صادرات الصين بنسبة 7.5 بالمائة في مايو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت الواردات بنسبة 4.5 بالمائة.

وتعد هذه البيانات مؤشرا آخر على تباطؤ التعافي الاقتصادي لدى الصين، بعد رفع بكين ضوابط مكافحة فيروس كورونا في ديسمبر الماضي، والتي عطلت حركة السفر والتجارة.

المصدر: RT + بلومبرغ

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