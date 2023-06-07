تجارة الصين الخارجية تتعثر!

انخفضت صادرات الصين بنسبة 7.5 بالمائة في مايو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت الواردات بنسبة 4.5 بالمائة، في مؤشر آخر على تباطؤ التعافي الاقتصادي.

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وتراجعت الصادرات إلى 283.5 مليار دولار، وهو انخفاض غير متوقع للنمو الذي بلغ في أبريل الماضي بنسبة 8.5 بالمائة، حسبما أظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية اليوم الأربعاء.

فيما انخفضت الواردات إلى 217.7 مليار دولار.

ويضاف تراجع الأداء التجاري إلى علامات تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين بعد رفع ضوابط مكافحة فيروس كورونا في ديسمبر الماضي، والتي عطلت حركة السفر والتجارة.

وبات إنفاق التجزئة أضعف من المتوقع حيث يشعر المستهلكون بالقلق بسبب التوقعات الاقتصادية القاتمة واحتمال خسائر وظائف.

كما بدأ نشاط التصنيع في الانكماش حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تراجع الطلب على الصادرات.

ويقول خبراء إن ذروة الانتعاش توقفت بعد تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.5 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2023 من 2.9 بالمائة المسجلة في الربع السابق.

وهذه النسبة أقل من الهدف الرسمي لبكين، وهي حوالي خمسة بالمائة هذا العام.

المصدر: أ ب