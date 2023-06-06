السعودية تحتضن 5.1 مليون عربي.. معظمهم من 3 دول.. فما هذه الدول؟

ذكر تقرير لصحيفة "الاقتصادية"، أن السعودية تحتضن نحو 5.16 مليون عربي من 18 دولة، وفقا للتعداد السكاني لـ2022 الذي قامت به الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

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وبحسب تقرير لصحيفة "الاقتصادية"، يشكل العرب نحو 1.6 في المائة من إجمالي عدد السكان في السعودية البالغ 32.2 مليون نسمة.

بينما يشكلون 38.6 في المائة من السكان غير السعوديين "المقيمين" في المملكة، والبالغ عددهم 13.4 مليون نسمة.

وتتصدر الجنسية اليمنية أكبر الجنسيات العربية عددا بنحو 1.8 مليون نسمة، يمثلون 35.2 في المائة من العرب في السعودية، ثم الجنسية المصرية وعددهم 1.47 مليون نسمة (28.8 في المائة من العرب).

ثالثا الجنسية السودانية بنحو 819.6 ألف يمثلون 16 في المائة من العرب. وعليه تشكل الدول الثلاث 80 في المائة من العرب في السعودية بإجمالي 4.1 مليون.

في الترتيب الرابع الجنسية السورية بعدد 449.3 ألف (8.8 في المائة من العرب)، وفي المركز الخامس الجنسية الأردنية وعددهم 204.3 ألف يشكلون 4 في المائة من العرب.

المصدر: الاقتصادية