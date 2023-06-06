السوق السعودي.. بيانات عن ملكية الأجانب والخليجيين

تحدثت دراسة لموقع "أرقام" التخصصي عن انخفاض استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 1 يونيو 2023 إلى 10.58%.

وأشار الموقع المتخصص في متابعة سوق الأسهم السعودي، إلى أن هذه الاستثمارات انخفضت إلى 10.58% من 10.62% من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون "أرامكو" 310.80 مليار ريال (حوالي 82.88 مليار دولار).

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.

وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 01 يونيو 2023 من 1.86% الى 1.90% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 55.6 مليار ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: أرقام