تركيا تزيد رسوم المرور عبر مضائق البحر الأسود اعتبارا من 1 يوليو

نقلت صحيفة "أيدينليك" عن مديرية الشؤون البحرية بوزارة النقل التركية أن سلطات تركيا تنوي اعتبارا من 1 يوليو رفع رسوم مرور السفن عبر مضيق البوسفور والدردنيل بأكثر من ثمانية بالمائة.

في أكتوبر من العام الماضي، رفعت السلطات التركية رسوم مرور السفن التجارية عبر مضائق البحر الأسود، بمقدار 5 أضعاف. ويتم حساب المبلغ، على أساس الفرنك الذهبي المعتمد منذ التوقيع في عام 1936 على اتفاقية مونترو، التي تنظم الملاحة في المضائق.

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وأضافت الصحيفة: "أعلنت مديرية الشؤون البحرية بوزارة النقل والبنية التحتية التركية، عن لائحة جديدة في معاملات الضرائب والرسوم المدفوعة مقابل المرور بدون توقف عبر المضائق التركية.

ووفقا لاتفاقية مونترو، ستزيد القيمة الأساسية للفرنك الذهبي المعتمدة في حساب مؤشرات الضرائب والرسوم المفروضة على السفن التي تعبر المضيق دون الدخول إلى الموانئ التركية من 1 يوليو، بنسبة 8.3 في المائة، أي إلى 4.42 دولار.

وبهذا الشكل، من المتوقع أن يصل الدخل الناتج عن عبور المضائق، بدون حساب خدمات الإرشاد والقطر، إلى 900 مليون دولار في السنة.

ونوهت الصحيفة، بأن قيمة الفرنك الذهبي كانت عند التوقيع على اتفاقية مونترو، تعادل 0.8 دولار، وفي أكتوبر من العام الماضي ارتفعت هذه القيمة إلى 4.08 دولار.

المصدر: نوفوستي