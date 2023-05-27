"المشروع الأكبر للنقل في المنطقة".. ما هو طريق التنمية الذي أعلن عنه العراق

بعد أن أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني صباح اليوم عن مشروع "طرق التنمية" تطلعكم RT على أبرز المعلومات عن المشروع.

يبدأ من البصرة في أقصى جنوب العراق ويمر بعشِ محافظات عراقية وصولا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.

من مزاياه، ربط تجارة شرق العالم بغربه، فيما ستصل الأرباح السنوية إلى قرابة (4) مليارات دولار فضلا عن توفيره (100) ألف فرصة عمل.

من نقطة محددة في ميناء الفاو الكبير، يبدأ طريق التنمية متعدد الوسائط (مزدوج الاستخدام) من طرق سريعة تمر عبرها شاحنات نقل البضائع، وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين.

ويتحول من خلاله العراق إلى محطة رئيسية للتجارة ومحطة نقل كبرى بين آسيا وأوروبا ينخفض فيه زمن الرحلة البحرية من (33) إلى (15) يوما.

وتصل كلفة المشروع إلى (17) مليار دولار، (10) منها لشراء قطارات كهربائية سريعة تنقل الحمولات في غضون (16) ساعة، فيما ينفق المتبقي لمد شبكة سكك الحديد بطول (1200) كم.

وبحسب وزارة النقل العراقية، سينجز المشروع بحلول عام 2028 وقد وصلت نسبة إنجازه حاليا إلى (40) ٪؜ من نقطة انطلاقه في مرفأ الفاو الكبير.

وتبلغ السعة القصوى لمرفأ ميناء الفاو الكبير حوالي (3.5) مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام 2028 فيما ستبلغ حوالي (7.5) مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام 2038.

ويعد مشروع طريق التنمية والقناة الجافة ليس للعراق وتركيا فقط بل للعالم والمنطقة، وهو يربط الشرق بالغرب وهو الممر العالمي لنقل البضائع.

وسيكون هناك خط للسكك الحديدية وخطوط للنقل البري ومرفأ الفاو الكبير وهو أكبر ميناء في الشرق الأوسط والمدينة الصناعية للطاقة التي ستكون من أضخم المدن الصناعية في الشرق الأوسط.

المصدر: RT