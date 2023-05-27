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صحيفة: رفع سعر الكهرباء لسكان أوكرانيا بنسبة 100٪ اعتبارا من 1 يونيو

مال وأعمال

صحيفة: رفع سعر الكهرباء لسكان أوكرانيا بنسبة 100٪ اعتبارا من 1 يونيو
Sputnik
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أفادت صحيفة RBC-Ukraine، بأن أسعار الكهرباء بالنسبة للأوكرانيين قد ترتفع بنسبة 100٪ اعتبارا من 1 يونيو، وكذلك سعر المياه - بنسبة 30٪.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم استخدام هذه الزيادات لتغطية تكاليف إعادة بناء منشآت البنية التحتية للطاقة.

وأضافت الصحيفة: "اعتبارا من 1 يونيو، من المتوقع زيادة سعر الكهرباء والماء في أوكرانيا. وتخطط السلطات لرفع أسعار الخدمات المنزلية والعامة، ولكن في الوقت الحالي لا توجد قرارات رسمية بشأن هذه المسألة حتى الآن".

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس وزراء أوكرانيا مدد في أبريل التعريفات التفضيلية للكهرباء حتى 1 يونيو 2023. وبالتالي، فإن تعريفة الكهرباء اليوم للسكان هي 1.44 هريفنيا / كيلو وات ساعة عند استهلاك حتى 250 كيلو وات شهريا و 1.68 هريفنيا / كيلو وات ساعة للاستهلاك فوق 250 كيلو وات.

ويشار إلى أن المناقشات حول الحاجة إلى مراجعة سعر الكهرباء للسكان، مستمرة منذ عدة أشهر.

وتؤكد السلطات أن زيادة التعريفة بالنسبة للسكان هي "إجراء اضطراري" من أجل إعادة بناء وتأهيل منشآت الطاقة التي تضررت نتيجة القصف الروسي.

المصدر: نوفوستي

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