من سيمثل سوريا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي؟

صرح معاون وزير المالية السوري رياض عبد الرؤوف، بأن وزير المالية كنان ياغي سيمثل بلاده في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الشهر المقبل.

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وجاء ذلك بحسب بيان نشرته مؤسسة "روسكونغرس"، المسؤولة عن تنظيم الحدث، اليوم الجمعة.

وقال عبد الرؤوف: "سيشارك وزير المالية كنان ياغي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي كممثل سوريا وذلك بناء على دعوة من أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى".

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الجاري في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيفة شرف.

ويأتي ذلك بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى للعام 2022، وقطر في العام 2021. وفي العام 2022، شهد المنتدى إبرام صفقات وعقود بحوالي 5.6 تريليون روبل (105 مليارات دولار)، حيث تم التوقيع على 691 اتفاقية.

المصدر: RT