"الإمارات ضيف شرف".. الإعلان عن موعد انعقاد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

يعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام المقبل في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، واللافت في الحدث الاقتصادية مشاركة الإمارات بصفة ضيفة شرف.

إقرأ المزيد

ونقلت مؤسسة "روسكونغرس" عن أنتون كوبياكوف، السكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "سيعقد المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 يونيو 2023، وهو أحد أكبر وأهم الأحداث التجارية في العالم. ويوفر المنتدى منصة موحدة ومتكافئة لجميع الكيانات الاقتصادية في العالم، خاصة وأن الاقتصاد العالمي يشهد اضطرابات في ظل الانتقال في العلاقات الاقتصادية الدولية وتزايد عدم المساواة الاجتماعية والتجارة غير المستقرة".

واللافت في الحدث، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستشارك في نسخة العام 2023 بصفة ضيف شرف، وذلك بعد أن شاركت مصر بهذا الصفة في نسخة المنتدى للعام 2022، وقطر في العام 2021.

وفي العام 2022، شهد المنتدى إبرام صفقات وعقود بحوالي 5.6 تريليون روبل (105 مليارات دولار)، حيث تم التوقيع على 691 اتفاقية.

المصدر: RT + نوفوستي