منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعلن حصيلة أعمال نسخته الـ25

أعلن منظمو منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم السبت، آخر أيام نسخته الـ25، أهم نتائج هذا الحدث الاقتصادي الكبير، بما في ذلك عدد وقيمة الصفقات التي أبرمت خلاله.

وكشف أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن خلال هذا الحدث الاقتصادي تم توقيع صفاقت وعقود بقيمة نحو 6 تريليونات روبل (105 مليارات دولار).

وقال: "حتى اليوم تم التوقيع في المنتدى على 691 اتفاقية بقيمة 5.6 تريليون روبل على هامش المنتدى"، مشددا على أن هذا الرقم لا يشمل الاتفاقيات التي تتضمن "السرية التجارية" (غير مسموح بالإفصاح عنها).

وأشار إلى أن المنتدى أثبت استقلالية روسيا واستقرارها في ظل العقوبات الغربية المفروضة على قطاعات مختلفة من الاقتصاد الروسي.

وشهد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام مشارك فعالة، بما في ذلك من الدول العربية، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وذكر كوبياكوف أن الحدث هذا العام شهد مشاركة 14 ألف مشارك من 130 دولة بما في ذلك من روسيا، منها 79 دولة أرسلت ممثلين رسميين عنها إلى المنتدى.

كما شاركت في المنتدى 1100 شركة روسية وأجنبية من أكثر من 50 دولة ومنطقة.

المصدر: RT + وكالات