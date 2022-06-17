حول تنمية روسيا وأخطاء الغرب.. أبرز نقاط خطاب بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

حدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي التحديات الرئيسية التي تواجهها روسيا في ظل المتغيرات الجديدة، كذلك وضع أولويات أمام الحكومة للمرحلة القادمة.

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وطالت كلمة الرئيس الروسي مختلف المواضيع والمجالات، بما في ذلك قضايا الساعة، والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا وتأثيرها على الاقتصاد الروسي وقطاع الأعمال، وفيما يلي أبرز النقاط التي تطرق إليها بوتين في الكلمة:

حول مبادئ التنمية في روسيا:

الانفتاح:

- بوتين: لن تتبع روسيا مسارا نحو العزلة الذاتية، بل ستعمل على توسيع التعاون.

- بوتين: سنطور التعاون الاقتصادي مع أولئك الذين يريدون العمل معنا، وحتى مع الشركات الأوروبية التي لويت أذرعها.

- سنطور مسارات الشحن ونظام النقل ونظام الدفع، كما سنقيم علاقات مستدامة مع الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

اقتصاد مستقر ومتوازن:

- بوتين: هدفنا هو تقليل أعباء ارتفاع التضخم وبلوغ معدل التضخم المستهدف عند 4%.

- بوتين: الثقة في العملات العالمية تقوضت بسبب الطموحات الزائفة والأوهام الجيوسياسية التي عفا عليها الزمن.

- بوتين: هدف العقوبات كان إسقاط الاقتصاد الروسي.

- بوتين: التوقعات المتشائمة الاقتصاد الروسي في مطلع الربيع لم تتحقق.

تحقيق السيادة التكنولوجية:

- بوتين: نحن بحاجة إلى بناء جميع مجالات الحياة على مستوى تكنولوجي جديد.

- بوتين: لقد حققنا نجاحا في المجمع الصناعي العسكري وإنتاج المعدات الطبية وفي مجالات أخرى كثيرة.

- بوتين: العديد من حلول الذكاء الاصطناعي الروسية هي الأفضل في العالم.

الغرب:

- الأوهام الجيوسياسية التي عفا عنها الزمن قوضت الثقة في العملات العالمية.

- أمريكا بعد أن أعلنت النصر في الحرب الباردة، أعلنت أن مصالحها مقدسة، والآن تسير اللعبة في اتجاه واحد، وفي ظل هذه الظروف يكون العالم غير مستقر.

- دول "المليار الذهبي" لا زالت تعتبر كل الدول الأخرى "مستعمرات" من الدرجة الثانية.

المصدر: RT