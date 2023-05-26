روسيا تستعد لعرض منتجات جديدة في مصر

وافقت لجنة الخبراء التابعة لمركز التصدير الروسي على عرض منتجات ست شركات في معرض Good Food Russia في مصر.

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وستعرض في مصر مجموعة من المنتجات الجديدة مثل: "الحليب المكثف، ووجبات الإفطار سريعة التحضير "كورن فليكس" والشوفان الممزوج بالزبيب، والجبن المحلى المصنوع مع الشيكولاتة، والعديد من المشروبات، بالإضافة إلى الزيوت النباتية والمكملات الغذائية.

ووفقا لمركز التصدير الروسي فإن "المنتجات الزراعية الروسية ذات جودة عالية ولذيذة حقا، ومهمتنا هي تأمين مكان جيد للشركات المحلية في الأسواق الخارجية وتعريف المستهلكين المحليين بمنتجاتهم".

يذكر أن عددا من الشركات الروسية أعلنت عن نيتها الدخول إلى السوق المصرية بمنتجاتها التي يتم تصنيعها داخل روسيا، وهي: أليونكا وبوبيدا المتخصصتان فى صناعة الشيكولاتة، وبايكال أكوا ونارسان للمياه المعدنية، وفولو دارسكي وأستارو أسكوليسكي لتعبئة وتغليف الدقيق.

المصدر: نوفوستي